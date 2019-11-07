Денисова обсудила с чешским омбудсменом ситуацию с правами человека в Крыму

08:45 29.11.2019   Крым

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова в ходе встречи с чешским омбудсменом Анной Шабатовой обсудила ситуацию с правами человека в аннексированном Крыму и на территории оккупированного Донбасса. 

Об этом Денисова написала в своем Фейсбуке, передают Крым.Реалии.

«Поблагодарила за поддержку Чехией нашего государства на пути возвращения суверенитета и территориальной целостности, в вопросе противодействия российской агрессии, а также за последовательную позицию относительно непризнания аннексии Крыма Россией. Сообщила госпоже Анне о систематических нарушениях социальных и экономических прав наших граждан на временно оккупированной части украинского Донбасса, о масштабной информационной пропаганде, которую проводит РФ, и о политизации и милитаризации среди детей, проживающих на тех территориях», – написала украинский омбудсмен.

Кроме того, Денисова и Шабатова обсудили вопрос защиты прав трудовых мигрантов из Украины и реализации Чешской Республикой проектов «Режим Украина» и «Проект Украина».

«Сообщила об обеспокоенности, вызванной информацией о нарушениях прав наших граждан со стороны недобросовестных работодателей и посредников, фактах нарушения в отношении украинцев трудового права, недостойных условий проживания и тому подобное», – сообщает Денисова.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на аннексированный Крым, и жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.



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