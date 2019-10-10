Годовая инфляция в октябре снизилась во всех регионах Южного федерального округа, кроме оккупированных Крыма и Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба Южного главного управления Банка России, пишет Крыминформ.

«В октябре годовая инфляция снизилась во всех регионах ЮФО, кроме Республики Крым и Севастополя. Темпы прироста цен на Крымском полуострове не изменились в сравнении с прошлым месяцем – 3,5% в Республике Крым и 3,6% в Севастополе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что наименьший уровень инфляции зафиксирован в Адыгее – 2,9%, что обусловлено замедлением роста цен на автомобили. В целом в ЮФО годовая инфляция замедлилась в октябре до 3,6% с сентябрьских 4%. В целом по России она составила 3,8%.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране на уровне от 3,2% до 3,7%. В 2020 году, по прогнозу, годовая инфляция составит 3,5-4% и останется в районе 4% в дальнейшем.