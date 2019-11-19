Российские военные в четверг, 28 ноября, осуществили пуск с полигона в Астраханской области межконтинентальной ракеты "Тополь" с учебной боевой частью, условная цель поражена на полигоне в Казахстане.



Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России



"28 ноября 2019 года с государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - говорится в сообщении.



"Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объёме", - заявили в Минобороны РФ.



Объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона "Капустин Яр" расположены в четырех областях Российской Федерации (Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской) и пяти областях Казахстана (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жалбылской) на земельных участках общей площадью около 9,5 млн гектаров.



В Минобороны РФ заявляли, что испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс "Капустина Яра" позволяют испытывать боевое оснащение, в том числе "перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН".



В Минобороны РФ ранее отмечали, что на трассе "Капустин Яр - Балхаш" идет отработка элементов и систем национальной противоракетной обороны.