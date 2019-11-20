﻿Полозов: Якщо Україна продовжить відстоювати права у трибуналі, у неї є всі шанси отримати компенсацію за завдану кораблям шкоду

21:01 28.11.2019   Крым

Якщо Україна продовжить відстоювати права в Міжнародному трибуналі з морського права, у неї є всі шанси отримати компенсацію за шкоду, завдану військовим кораблям російською стороною.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" сказав адвокат Микола Полозов.

"Конвенція ООН із морського права передбачає компенсацію за завдані збитки. І я нагадаю, що раніше Міжнародний трибунал ООН із морського права у справі Arctic Sunrise (Нідерланди проти РФ) не тільки встановив порушення Росією Конвенції з морського права, але й зобов'язав російську сторону виплатити компенсацію в розмірі $5,5 млн. Тому, звісно, Міжнародний трибунал у справі про захоплення українських кораблів розглядатиме питання компенсації. Зрозуміло, якщо українська сторона про це заявить – нарівні з необхідністю встановлення факту порушень РФ стосовно військових моряків і кораблів. Щодо суми компенсації, то її може бути відкореговано. Тут варто сказати, що судно Arctic Sunrise навіть не було пошкодженим. Тому, я гадаю, попередня сума збитків 55 млн грн не стане остаточною", – зазначив адвокат.

Він підкреслив, що, якщо трибунал зобов'яже РФ компенсувати Україні завдані збитки, Москва може почати спеціально затягувати з виплатою.

"Якщо Україна продовжить відстоювати свої права в Міжнародному трибуналі з морського права, у неї є всі шанси не тільки домогтися рішення про власну правоту, але й отримати компенсацію. Росії важливо виконувати рішення цієї інстанції – Нідерландам гроші виплатили. Хоча з виплатами Москва може спеціально затягувати. Зараз в України є пів року для надання доказів, потім три місяці дають на відповідь Росії, а після цього трибунал ухвалюватиме рішення", – резюмував Полозов.

25 листопада 2018 року РФ обстріляла і захопила в Чорному морі катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти Керченською протокою в Азовське море. Російські силовики затримали 24 українських моряків, згодом їх заарештували у кримських "судах" і доправили до Москви. Усім українцям висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону РФ.

У квітні 2019 року Україна звернулася в Міжнародний трибунал із морського права, висунувши вимогу як тимчасовий захід зобов'язати РФ негайно звільнити моряків і кораблі. Російська сторона відмовилася від участі у слуханнях.

25 травня трибунал у Гамбурзі зобов'язав Росію негайно звільнити три затримані українські кораблі, а також 24 затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну. Строк виконання рішення сплив 25 червня.

7 вересня між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед тих, хто повернувся на батьківщину, – захоплені Росією після інциденту біля Керченської протоки 24 українські моряки. Полозов повідомляв, що моряків відпустили на поруки української омбудсменки Людмили Денісової. Справу проти них у РФ не закрили.

У листопаді Росія погодилася повернути кораблі. 20 листопада вони прибули до Очакова. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія повернула кораблі без будь-яких умов.

Начальник Генштабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що кораблі пограбували мародери. "Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв'язку і навігації. Але коли мені говорять, що вони навіть у гальюні унітази познімали – цього я не розумію. Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, познімали оці трубопроводи мідні як кольоровий метал, я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", – додав він.

25 листопада Зеленський заявив, що Україна формує списки зниклого обладнання і передасть їх РФ. Президент запевнив, що Росія все віддасть.
 



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