Танкер "Делфі", який перевернувся поблизу Одеси, не становить небезпеки для навколишнього середовища. Прибирати його із берегової смуги не поспішають.

Про це повідомляє ESPRESO.

“Одразу після аварії в акваторії Чорного моря поблизу пляжу «Дельфін» із танкера вилилися нафтопродукти. У перші дні після аварії екологи заявили про перевищення припустимої норми у 150 разів. Така ситуація тривала майже тиждень,— до 28 листопада. Відповідно до українського законодавства, усунути наслідки аварії мали співробітники одеського порту”,—розповідає виконуючий обов’язки начальника адміністрації Одеського морського порту Деніс Карпов.

Офіційно поліція Одещини розслідує аварію танкера за статтею порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

“На береговій смузі були поставлені 140 метрів сорбуючих бонів. І наразі триває операція щодо установки бонів вдовж цього судна. У разі, якщо буде якась течія, це все залишиться у боновій огорожі”,— говорить Карпов.

Точної дати, коли танкер приберуть з території міського пляжу, Денис Карпов не називає. За його словами, в першу чергу, необхідно обстежити корпус судна. Робитимуть це водолази порту. В адміністрації морських портів не виключають, що танкер доведеться розрізати на місці. Але підкреслюють: з танкером нічого не робитимуть, доки на зв’язок не вийде судновласник.

Як повідомлялося, танкер “Делфі” сів на мілину 22 листопада біля берегів Одеси. Рятувальники зняли з судна двох членів екіпажу та капітана, попри те, що судновласник заборонив команді залишати борт судна і подавати сигнал SOS.

Вміст концентрації нафтопродуктів довкола напівзатопленого судна “Делфі” перевищує норму.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії іноземного танкера "Делфі".