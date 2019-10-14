Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Макаров», выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Лимасол (Кипр).

Во время стоянки будут пополнены необходимые запасы материальных средств на корабле, а экипаж в качестве отдыха совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города, пишет пресс-служба Минобороны России.

Заход российского фрегата в иностранный порт выполнен в соответствии с планом пребывания корабля в дальней морской зоне и графиком пополнения запасов.

После пополнения запасов экипаж корабля продолжит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

Ранее экипаж фрегата в составе отряда кораблей принял участие в учении с военно-морскими силами (ВМС) Алжира.

Российские и алжирские моряки отработали совместные действия по обеспечению морской безопасности, в рамках которых экипажи кораблей провели тренировки по контролю гражданского судоходства с выполнением досмотровых действий судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.