Фрегат Черноморского флота совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол
|08:00 29.11.2019
|Крым
Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Макаров», выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Лимасол (Кипр).
Во время стоянки будут пополнены необходимые запасы материальных средств на корабле, а экипаж в качестве отдыха совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города, пишет пресс-служба Минобороны России.
Заход российского фрегата в иностранный порт выполнен в соответствии с планом пребывания корабля в дальней морской зоне и графиком пополнения запасов.
После пополнения запасов экипаж корабля продолжит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.
Ранее экипаж фрегата в составе отряда кораблей принял участие в учении с военно-морскими силами (ВМС) Алжира.
Российские и алжирские моряки отработали совместные действия по обеспечению морской безопасности, в рамках которых экипажи кораблей провели тренировки по контролю гражданского судоходства с выполнением досмотровых действий судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.
Ще на цю тему:
Отряд кораблей ЧФ завершил учениz с ВМС Алжира в Средиземноморье
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» учился уничтожать беспилотные летательные аппараты
Фрегат ЧФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье
Корабли Черноморского флота оккупантов вернулись в пункты базирования после плановых учений
Российский фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр" вышел в Черное море на учения
Учебный корабль «Перекоп» проходит проверку перед выходом в море
Морской тральщик ЧФ оккупантов выполняет переход в Средиземное море