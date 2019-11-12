У Вашингтоні прогнозують, що труби «Північного потоку» стануть власністю «Нафтогазу»

20:30 28.11.2019   Украина

Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький вважає, що європейські суди все одно змусять Росію колись заплатити Україні і країні-агресора доведеться розрахуватися газогоном «Північний потік-2».

Про це аналітик сказав в інтерв’ю «Главкому».

Проте на сьогодні, як зазначає Каратницький, «газопровід матиме негативні наслідки для економіки України – мінус декілька мільярдів доларів держбюджету». «Але думаю, що американські санкції ще можуть в цьому напрямі спрацювати і наступний американський президент, якщо це буде демократ, теж буде активно захищати втілення волі Конгресу», - вірить аналітик.

За словами експерта, він бачить «два напрями, через які Україна може себе захистити». «Перший – через судові процеси, котрі відбуваються в арбітражних судах. Саме тому Росія й прагне вмовити Україну відмовитись від претензій, бо розуміє, що тепер має серйозні активи, які підлягають юрисдикції європейських судів і які вона може втратити. Друге – це власне фактор американської політики. Тому думаю, що ця гра ще не завершена», - впевнений Каратницький і додає, що «це є одним з елементів, де Україна має сильнішу позицію, ніж Росія».

«Впевнений, що у Путіна є певна чутливість відносно цих енергетичних питань, він хоче їх «розмити», як частину компромісу в домовленостях. Але це є й певний сигнал для українських можновладців, що вони можуть скористатися цим, як одним з козирів в перемовинах з Путіним», - радить американський аналітик.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» відмовляється обнулити судові претензії на вимогу «Газпрому».

Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

Нещодавно НАК «Нафтогаз України» направив в Стокгольмський арбітраж заяву про захист та зустрічні позовні вимоги у відповідь на позов «Газпрому».

28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.

Раніше виконавчий директор Групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко повідомив, що 9 жовтня, у Стокгольмі в апеляційному суді починаються слухання щодо рішення Стокгольмського арбітражу, який відхилив вимоги російського «Газпрому» до НАК «Нафтогаз України» за контрактом на постачання газу в частині принципу «бери або плати». Як зазначив Вітренко, через це рішення Україна тепер не повинна платити «Газпрому» близько $80 млрд, «тому не дивно, що російська сторона хоче його оскаржити».

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом «Нафтогазу» проти «Газпрому», згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії «Газпрому» до «Нафтогазу» за контрактом 2009 року в частині принципу «бери або плати». 



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