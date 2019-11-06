Столтенберг заявив, що ЄС не зможе захистити Європу без НАТО

20:15 28.11.2019   Украина

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Європейський союз не зможе захистити Євпропу без НАТО.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу НАТО.

Генеральний секретар привітав збільшення витрат Франції на оборону і її підтримку зусиль Європейського союзу в області оборони. Він зазначив, що при правильному підході ці зусилля можуть зміцнити європейський компонент НАТО.

“Європейський Союз не може захистити Європу, європейську єдність не може замінити трансатлантичну єдність. Сильна НАТО і сильний Європейський Союз — це дві сторони однієї медалі”, — сказав Столтенберг.

За його словами, зусилля Франції на оборону і підтримку зусиль ЄС в області оборони можуть зміцнити європейський компонент НАТО.

“Генеральний секретар і президент Макрон погодилися з важливістю подальшого зміцнення політичної ролі НАТО, і країни НАТО обговорять питання про подальшу адаптації НАТО на зустрічі лідерів НАТО в Лондоні на наступному тижні”, — йдеться в повідомленні.



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