"Бахчисарайська справа": ФСБ не надала суду доказів підготовки терактів кримськими татарами

20:01 28.11.2019   Крым

На засіданні суду у Бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір" в Ростові-на-Дону оперуповноважений ФСБ, який виступав як свідок обвинувачення, не надав ніяких доказів інкримінованих обвинуваченим дій щодо підготовки терористичних актів.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на відео, розміщеному в Facebook Кримської солідарністю, передає  Укрінформ.

"Ми з колегами не почули жодного факту доказу або свідчення, що наші підзахисні готували терористичні акти або захоплення влади в Російській Федерації", - сказав Курбедінов.

За його словами, свідок обвинувачення посилався на якісь міфічні оперативні заходи, які нічим документально не підтверджувалися і будувалися виключно на його припущеннях.

Крім того, за свідченнями адвоката Айдера Азаматова, співробітник ФСБ, який свідчив проти фігурантів даної справи, не має теологічної освіти, постійно плутається в свідченнях і надавав неправдиву інформацію.

Він звернув увагу, що "свідок на прізвище Артикбаєв говорив, що деякі люди з числа підсудних виїжджали на територію України і отримували якісь настанови, як він сказав, і якісь завдання. А на запитання прокурора, чим це підтверджується, відповідав, що нічим ".

Щодо конкретних прізвищ, які "виїжджають", то спочатку він називав прізвище Белялова, потім Асанова, потім Мустафаєва і Салієва.

На наступному засіданні щодо даної справи допит свідка обвинувачення продовжиться, і сторона захисту має намір поставити в суді конкретні запитання, що стосуються його "плутаних свідчень".

Як повідомлялося, 15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії і анексованою нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатор «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справі Хізб ут-Тахрір».



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