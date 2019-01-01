Європарламент оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію
|19:45 28.11.2019
|Украина
У четвер, 28 листопада, депутати Європарламенту прийняли резолюцію про надзвичайну ситуацію в сфері клімату.
Документ прийнятий 429 голосами проти 225. 19 парламентаріїв утрималися, повідомляє НВ.
Згідно з резолюцією, Єврокомісія повинна забезпечити, щоб прийняті законодавчі та бюджетні пропозиції відповідали цілям Паризької кліматичної угоди щодо обмеження глобального потепління до 1,5 °C.
Резолюція прийнята напередодні 25-ї конференції зі зміни клімату (COP25), яка пройде з 2 по 13 грудня в Іспанії.
Європарламент планує, що на конференції COP25 ухвалять резолюцію про скорочення викидів двоокису вуглецю (CO2), викликаних діяльністю людини, на 55% до 2030 року.
1,5 °C - це поріг, який Міжурядова група експертів зі зміни клімату вважає безпечним. Ця ціль викладена в Паризькій угоді, підписаній 195 країнами, включаючи ЄС.
Обмеживши глобальне потепління 1,5 °C в порівнянні з 2 °C, можна буде уникнути або сповільнити низку катастрофічний наслідків зміни клімату.
Ще на цю тему:
На Херсонщині зацвів шафран, який приваблює туристів
Град в Крыму за сутки повредил тысячи гектар сельхозугодий
У Скадовска замерзло море / Фото
Азовское море на Арабатке удивляет своим непостоянством / Фото
В Одессе снова расцвели розы и хризантемы / Фото
По Одессе и области объявлено штормовое предупреждение
Впечатляет: как по Одессе молнии лупили / Фото
На херсонском курорте выпал град / Фото
На западе Крыма выпал крупный град / Видео
Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено на завтра по Одессе
В конце декабря одесситы вышли на пляжи — загорать и купаться / Фото