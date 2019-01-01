У четвер, 28 листопада, депутати Європарламенту прийняли резолюцію про надзвичайну ситуацію в сфері клімату.

Документ прийнятий 429 голосами проти 225. 19 парламентаріїв утрималися, повідомляє НВ.

Згідно з резолюцією, Єврокомісія повинна забезпечити, щоб прийняті законодавчі та бюджетні пропозиції відповідали цілям Паризької кліматичної угоди щодо обмеження глобального потепління до 1,5 °C.

Резолюція прийнята напередодні 25-ї конференції зі зміни клімату (COP25), яка пройде з 2 по 13 грудня в Іспанії.

Європарламент планує, що на конференції COP25 ухвалять резолюцію про скорочення викидів двоокису вуглецю (CO2), викликаних діяльністю людини, на 55% до 2030 року.

1,5 °C - це поріг, який Міжурядова група експертів зі зміни клімату вважає безпечним. Ця ціль викладена в Паризькій угоді, підписаній 195 країнами, включаючи ЄС.

Обмеживши глобальне потепління 1,5 °C в порівнянні з 2 °C, можна буде уникнути або сповільнити низку катастрофічний наслідків зміни клімату.