Глава МЗС Туреччини назвав Макрона "покровителем терористів"

19:30 28.11.2019   Турция

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив в четвер, що Анкара не сприймає слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо турецької операції “Джерело миру” в Сирії.

Про це пише УНН з посиланням на CNN Turk.

“Слова Макрона нічого не значать, він покровитель терористів. Як вже говорила (канцлер ФРН Ангела) Меркель, Туреччина є країною НАТО. Макрон повинен дотримуватися позиції своїх союзників”, — наводить слова міністра телеканал.

За словами Чавушоглу, Туреччина новою транскордонною операцією завадила планам Франції створити терористичну державу в Сирії. “Макрон хотів створити терористичну державу, і він засмучений через проведення операції „Джерело миру“, і тепер не розуміє, що говорить”, — цитує главу зовнішньополітичного відомства телеканал CNN Turk.

Відносини між Анкарою і Парижем загострилися через те, що французька сторона підтримує сирійські курдські формування “Сили народної самооборони” (СНС), які Туреччина вважає відгалуженням забороненої в республіці Робочої партії Курдистану (РПК).

Як повідомлялося раніше, Макрон відповів відмовою на пропозиції Путіна про нерозміщення ракет в Європі.



Ще на цю тему:

11:45 12.11.2019
Рада ЄС затвердила механізм санкцій проти Туреччини за буріння на шельфі Кіпру
12:45 04.11.2019
Туреччина вимагає від ФРН забрати 20 німецьких бойовиків-ісламістів
19:55 12.10.2019
Фрегат ВМС Франції прямує до берегів Кіпру, де Туреччина веде бурові роботи
10:40 09.10.2019
Парламент в Анкарі дав "зелене світло" наступу турецьких сил у Сирії
16:45 07.10.2019
Президент Туреччини Ердоґан розпочав дводенний візит до Сербії
10:45 07.10.2019
Президент Туреччини повідомив про запрошення в Білий дім на переговори щодо Сирії в листопаді
08:45 07.10.2019
Туреччина стягує війська і техніку до кордону з Сирією
15:45 04.10.2019
Кіпр вимагає у Туреччини припинити порушувати його суверенні права
12:45 04.10.2019
Євросоюз готовий допомогти Туреччині з мігрантами
16:41 03.10.2019
Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
13:41 27.09.2019
Эрдоган предложил Трампу купить у США ЗРК Patriot наравне с российскими С-400
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 27.11.2019
В Греції стався потужний землетрус
15:00 27.11.2019
Греция и Италия будут сотрудничать в области энергетики
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 28.11.2019
Під парламентом Грузії сталися затримання і сутички з поліцією
18:30 27.11.2019
Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи
17:00 27.11.2019
Стало известно, когда восстановят авиасообщение между Россией и Грузией
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 28.11.2019
На кордоні з Молдовою затримали чоловіка зі шпигунським обладнанням
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 28.11.2019
Чеський міністр достроково залишив РФ через дії росіян
16:41 28.11.2019
EUobserver: в ЄС побоюються нової газової кризи в Росії на тлі судів з Україною
16:21 28.11.2019
Макрон відмовився від пропозиції Путіна про ракети
11:45 28.11.2019
Макрон готовий піти на поступки Путіну в мораторії на розміщення ракет в Європі
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 28.11.2019
Глава МЗС Туреччини назвав Макрона "покровителем терористів"
15:30 28.11.2019
Підхід НАТО до захисту Балтії має бути таким же, як і до захисту Туреччини - МЗС
21:10 27.11.2019
Столтенберг прокомментировал отказ Турции поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики
17:45 27.11.2019
Oе одна турецька авіакомпанія призупинила польоти в Одесу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 28.11.2019
Танкер “Делфі” можуть розрізати на місці, де він затонув
20:30 28.11.2019
У Вашингтоні прогнозують, що труби «Північного потоку» стануть власністю «Нафтогазу»
20:15 28.11.2019
Столтенберг заявив, що ЄС не зможе захистити Європу без НАТО
20:01 28.11.2019
"Бахчисарайська справа": ФСБ не надала суду доказів підготовки терактів кримськими татарами
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд