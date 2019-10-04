Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив в четвер, що Анкара не сприймає слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо турецької операції “Джерело миру” в Сирії.

Про це пише УНН з посиланням на CNN Turk.

“Слова Макрона нічого не значать, він покровитель терористів. Як вже говорила (канцлер ФРН Ангела) Меркель, Туреччина є країною НАТО. Макрон повинен дотримуватися позиції своїх союзників”, — наводить слова міністра телеканал.

За словами Чавушоглу, Туреччина новою транскордонною операцією завадила планам Франції створити терористичну державу в Сирії. “Макрон хотів створити терористичну державу, і він засмучений через проведення операції „Джерело миру“, і тепер не розуміє, що говорить”, — цитує главу зовнішньополітичного відомства телеканал CNN Turk.

Відносини між Анкарою і Парижем загострилися через те, що французька сторона підтримує сирійські курдські формування “Сили народної самооборони” (СНС), які Туреччина вважає відгалуженням забороненої в республіці Робочої партії Курдистану (РПК).

Як повідомлялося раніше, Макрон відповів відмовою на пропозиції Путіна про нерозміщення ракет в Європі.