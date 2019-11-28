У 2021 році зі Львова до Кракова рушить швидкісний потяг "Укрзалізниці".

Про це повідомив керівник підприємства Євген Кравцов на сторінці у Facebook, передає Апостроф.

"3,5 години до Кракова. А ще - зі Львова у Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це кажуть останні років 10. Але ми зробимо це за рік", - написав Кравцов.

Додав, що Укрзалізниця" за рік може збудувати від державного кордону до станції "Скнилів", яка розташована у Львові, євроколію. А між Скниловом, аеропортом і львівським залізничним вокзалом запустять експрес для комфорту пасажирів і для розвантаження залізничної станції у Львові.