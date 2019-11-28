В Україні зібралися запустити новий швидкісний поїзд до Польщі: деталі проекту
|19:15 28.11.2019
|Украина
У 2021 році зі Львова до Кракова рушить швидкісний потяг "Укрзалізниці".
Про це повідомив керівник підприємства Євген Кравцов на сторінці у Facebook, передає Апостроф.
"3,5 години до Кракова. А ще - зі Львова у Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це кажуть останні років 10. Але ми зробимо це за рік", - написав Кравцов.
Додав, що Укрзалізниця" за рік може збудувати від державного кордону до станції "Скнилів", яка розташована у Львові, євроколію. А між Скниловом, аеропортом і львівським залізничним вокзалом запустять експрес для комфорту пасажирів і для розвантаження залізничної станції у Львові.
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