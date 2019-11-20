Питання щодо залучення українських моряків, захоплених Російською Федерацією біля Керченської протоки, в якості свідків у справі проти РФ в Арбітражному трибуналі наразі опрацьовується.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

“На сьогодні захист інтересів України правовими засобами здійснюється в рамках... справи проти РФ щодо затримання трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів в Арбітражному трибуналі, сформованому відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права... Питання щодо залучення українських моряків в якості свідків по даній справі наразі опрацьовується”, — повідомили в МЗС.

Так, 25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” та 24 членів їхніх екіпажів, які здійснювали мирний прохід з порту Одеси до порту Бердянськ.

“1 квітня 2019 року, після кількох місяців зусиль, спрямованих на забезпечення звільнення своїх військово-морських суден та військовослужбовців, та триваючої, необґрунтованої відмови Росії зробити це, Україна повідомила Росію, що вона розпочинає обов’язковий арбітраж відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів для України з метою звільнення її військово-морські кораблів та 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації”, — повідомили у пресслужбі.

Зі слів дипломатів, Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, зважаючи на терміновість ситуації та необхідність негайного звільнення наших моряків та військово-морських суден.

У міністерстві нагадали також, що 25 травня поточного року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація мала негайно звільнити українські кораблі “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу”, повернути їх під контроль України, а також негайно звільнити затриманих українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

“Незважаючи на обов’язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього Наказу як „речові докази у кримінальному процесі“. Слід зазначити, що звільнення наших моряків в рамках обміну та повернення суден майже через 6 місяців після прийняття Наказу ITLOS та через 358 днів після їх незаконного захоплення жодним чином не впливає на розгляд справи щодо імунітетів військових кораблів та членів їх екіпажів по суті в Арбітражному трибуналі, сформованому відповідно до Додатку VII Конвенції ООН з морського права”, — підкреслили в МЗС.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу по справі стосовно порушення Російською Федерацією імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі.

Протягом зазначених слухань були обговорені часові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу. Відповідно до Регламенту Україні надано час для підготовки свого Меморандуму протягом строку не більше 6 місяців.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня Україна отримала перший процедурний наказ Арбітражного Трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права.