Міністр сільського господарства Чехії Мiрослав Томан достроково завершив свій робочий візит до РФ через відмову місцевої влади дозволити чеській делегації вилетіти з Москви в Казань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

За словами Томана, дії російської влади змушують задуматися про те, чи зацікавлена ​​російська сторона у взаємному співробітництві.

Діловий візит Мирослава Томана почався в понеділок і мав тривати до п'ятниці. Передбачалося, що в середу міністр вилетить з Москви в Казань для переговорів з представниками Татарстану, проте після десяти годин очікування на виліт делегації була накладена заборона.

"На жаль, незважаючи на попередні запевнення, російська сторона не виконала свої зобов'язання і не дозволила нашому літаку вилетіти в Казань", - йдеться в заяві пресслужби Міністерства сільського господарства.

Як пояснив віцепрем'єр Ян Гамачек, відмова дозволити чеській делегації зробити переліт в Казань могло бути результатом погіршення відносин між Москвою і Прагою. Гамачек повідомив журналістам, що Томан поінформував його про дострокове завершення візиту 28 листопада.

Чеському посольству, за його словами, не вдалося вирішити адміністративну проблему, пов'язану з перельотом, і делегації довелося повернутися в Чехію.

Той факт, що поїздка була завершена достроково було адекватним рішенням, підкреслив Ян Гамачек і зазначив, що сам стикався з подібними проблемами, які вдавалося вирішити протягом "декількох годин". Тому цю подію можна розглядати як сигнал про те, як російська сторона сприймає відносини з Чехією, вважає віцепрем'єр.