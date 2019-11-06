Країни НАТО узгодили нову формулу розрахунку грошових внесків у загальний бюджет альянсу .

Спільний проєкт Радіо Свобода та «Голосу Америки» телеканал «Настоящее Время» повідомляє, що у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном сказав, що США у майбутньому скоротять свою частку, а Німеччина збільшить.

«Це правильно, що ми погодили нову формулу із розподілу витрат. США заплатять менше, Німеччина виплатить більше. Тобто США і Німеччина заплатять однаково, майже по 16% бюджету НАТО», – сказав Столтенберґ.

Зараз внесок Німеччини в бюджет НАТО складає 14,8%, в той час як США забезпечують 22% витрат або більш ніж 260 мільйонів доларів.

Сукупний бюджет НАТО на 2019 рік становить понад півтора мільярда доларів.

У щорічному звіті НАТО за минулий рік йшлося, що країни альянсу витратили торік майже трильйон доларів на оборону. Майже 70% цих коштів припало на США, які витрачають на оборону 3,39% ВВП.

Президент США Дональд Трамп вимагав, щоб витрати країн НАТО на оборону становили не менше 2% їх ВВП, але цю вимогу виконує лише незначна кількість країн із 29 членів альянсу.