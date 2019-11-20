Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях в Женеві завчасно надіслало офіційну вербальну ноту Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві та Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН у Нью-Йорку щодо можливої участі у Форумі з питань меншин представників окупаційної влади Криму та їх поплічників.

Про це йдеться в повідомленні у Facebook, оприлюдненому постпредством України в Женеві, передає УНН.

"Усвідомлюючи абсолютно відкритий характер форуму,.. Україна, втім, зробила низку превентивних кроків для попередження секретаріату і керівництва форуму про нелегітимність можливої участі у ньому представників окупаційної влади Криму та їх поплічників. Зокрема, постпредство України в Женеві завчасно надіслало офіційну вербальну ноту з цього приводу Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві та Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, а також продовжує проводити відповідну роз’яснювальну роботу із залученням міжнародних партнерів", - повідомили дипломати.

Повідомляється, що Україна бере участь у засіданнях цього форуму, фокусуючись на його провідній темі.

"Уже у рамках першого ранкового засідання наша делегація дала ґрунтовні роз’яснення щодо реалізації в нашій державі закону про освіту та інших аспектів мовної політики, в тому числі реагуючи на деякі закиди. Плануються й інші предметні виступи в ході подальших засідань", - йдеться в повідомленні.