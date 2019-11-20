Той факт, що так званий “кримський депутат” Руслан Бальбек вже вдруге відвідує форум з питань меншин, функціонуючого під егідою Ради ООН з прав людини у Женеві, означає, що на міжнародній арені не спрацьовує позиція партнерів України щодо невизнання російських виборів в тимчасово окупованому Криму, а також про неефективність української дипломатії та спецслужб.

Про це кореспонденту УНН сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"З цим персонажем (Бальбеком – ред.) вже вдруге повторюється одна й та сама ситуація. Якщо я не помиляюсь, одного разу його так вже привозили і був скандал, але він тоді все одно встиг виступити – минулого чи позаминулого року. Це говорить про те, що не спрацьовує позиція наших партнерів щодо невизнання російських виборів в тимчасово окупованому Криму, і, відповідно, невизнання тих людей, яких призначили на цих так званих "виборах" депутатами Держдуми як особами, які можуть презентувати чи представляти Росію", - сказав Чубаров.

На його думку, міжнародні партнери України "прохолодно відносяться" до ситуації, пов’язаної з проникненням таких осіб на свої заходи.

Зі слів Чубарова, ОБСЄ, Рада Європи тощо ретельніше слідкують за цим питанням, водночас у Ради ООН з питань прав людини, яка базується в Женеві, вже "другий раз такий прокол".

"Але це говорить і про неефективність нашої української сторони в цілому – як дипломатії, так і спецслужб. Такі речі треба упереджувати… Наші служби, а також МЗС, мали б це попередити – не персонально щодо Бальбека, а взагалі, щоб не допускати таких токсичних осіб, яких Росія представляє як офіційних осіб, а насправді вони з’явились в результаті не визнаних всім світом виборів на території окупованого Криму", - підкреслив співрозмовник УНН.

Як повідомлялося раніше, колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін повідомив про участь Бальбека та інших так званих "представників Криму" на форумі.

Нагадаємо, минулого року Бальбек брав участь у форумі ООН в Женеві, після чого заявив, що світ "почув точку зору кримчан".