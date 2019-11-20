Участь у 12-й сесії форуму з питань меншин, функціонуючого під егідою Ради ООН з прав людини, який проходить у Женеві, взяв участь “кримський депутат” Руслан Бальбек.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає УНН.

“Як виявилося, на Форум ООН з меншин РФ привезла Руслана Бальбека, який наразі спокійно собі сидить на місці російської делегації. Звісно такого було б легко уникнути, але неувага наших державних органів щодо попередження таких питань мене зовсім не дивує. Думаю що й офіційного реагування не буде, хоча нас вже зранку спробували поливати лайном у власних виступах і російська й угорська делегації. Втім на зауваження угорців український дипломат все ж відповів”, — написав Бабін.

Про участь у форумі написала у себе в Facebook і глава російської організації “Українська громада Криму” Анастасія Гридчина, оприлюднивши фото з заходу.

“Працюємо на майданчику ООН 12-й сесії Форуму з питань меншин тема: освіта, мова і права меншин. Скоро виступаю! Побажайте удачі! Всі подробиці пізніше!”, — написала вона.

Нагадаємо, раніше колишній представник президента у Криму Борис Бабін у Facebook повідомив, що Туреччина прийняла у складі російської парламентської делегації “кримських депутатів” Наталію Поклонську і Руслана Бальбека.

Представництво Президента України в Криму висловило впевненість, що правоохоронні органи України дадуть належну правову оцінку діям колаборантів у рамках існуючих або нових кримінальних проваджень.