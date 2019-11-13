Усі країни ЄС мають ратифікувати Стамбульську конвенцію – Європарламент

17:45 28.11.2019   Украина

Європарламент виступив із резолюцією про нагальну необхідність ратифікації конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) усіма країнами-членами ЄС.

Голосування за відповідну незаконодавчу резолюцію відбулося у четвер, повідомляє власний кореспондент  Укрінформу.

«Усі країни-члени повинні без затримки ратифікувати Стамбульську конвенцію», - наголосили європарламентарії.

У резолюції також зазначено, що насильство проти жінок повинно бути включено до переліку злочинів, визнаних на рівні Євросоюзу як організації.

Стамбульську конвенцію підписали, але не ратифікували такі країни ЄС як Болгарія, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія, Словаччина та Велика Британія.

Депутати закликали Єврокомісію включити заходи із боротьби проти насильства відносно жінок до наступної Європейської гендерної стратегії.

Парламентарії також підтвердили позицію щодо виділення 193.6 млн євро на програму заходів із запобігання та протидії насильства на гендерному підґрунті.



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