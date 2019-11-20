Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав Севастополь "російським" - Україна протестує
|17:01 28.11.2019
|Крым
Посольство України у Британії висловило обурення Міжнародному інституту стратегічних досліджень, через те, що той назвав Севастополь російським містом. Посольство України вимагає відображення правильної інформації.
Про це написало посольство у Тwitter, передає Укрінформ.
"Ми вкрай розчаровані останнім випуском журналу Survival, який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь позначено як частину РФ. Нагадуємо, що РФ окупувала Крим у 2014 році. Ми очікуємо від IISS (Міжнародний інститут стратегічних досліджень - ред.) видалення неправильного зображення та відображення правильної інформації", - йдеться у дописі.
Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко раніше розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.
Ще на цю тему:
Прикордонники не пропустили в Україну російського актора через відвідування окупованого Криму
Eксголову Апеляційного суду Криму судитимуть за держзраду
Росія визнала: вона перетворила окупований Крим у пустелю
В Крыму не нашли желающих построить забор за миллиард рублей
Полковника запасу ЗСУ в окупованому Криму намагалися завербувати спецслужби РФ, - контррозвідка СБУ
Очередная попытка применить электронные визы для развития туризма в оккупированном Крыму
Двоє військових в окупованому Криму заплатять 31 млн рублів за випадковий пуск ракети
Мінсоцполітики назвало кількість переселенців з Криму і Донбасу