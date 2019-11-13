Макрон відмовився від пропозиції Путіна про ракети
|16:21 28.11.2019
|Россия
Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від пропозиції президента Російської Федерації Володимира Путіна про введення мораторію на розгортання ракет середньої і малої дальності в Європі.
Про це Макрон повідомив після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Парижі, передає кореспондент РБК-Україна.
Незважаючи на це, Макрон заявив про необхідність продовжити обговорення майбутнього договору по ракетах середньої і малої дальності за участю представників європейських і РФ.
"З Росією необхідно вибудувати прозорий, грунтовний і вимогливий діалог. Росія є географічною частиною Європи. Створення нової архітектури безпеки вимагає нових відносин з Росією", - заявив Макрон.
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