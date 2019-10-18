СЦКК не бачить загрози прямого вторгнення Росії

16:01 28.11.2019   Украина

На сьогоднішній день не існує загрози прямого військового вторгнення Російської Федерації на територію України.

Про це на дискусії "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію" заявив керівник української сторони СЦКК Олександр Борщевський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за даними розвідки, з боку Росії немає загрози наступу.

"Дані, які публікуються в щоденних звітах і відкритих джерелах штабу Об'єднаних сил...такої інформації щодо прямого вторгнення немає", - заявив Борщевський.

Він також зазначив, що на ділянках розведення сил встановлено камери, які фіксують переміщення людей техніки і порушення режиму припинення вогню. У разі наступу на цих ділянках українські війська зможуть зайняти колишні позиції за 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що критичного посилення сил і засобів Збройних сил РФ зараз не спостерігається.



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