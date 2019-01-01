На кордоні з Молдовою затримали чоловіка зі шпигунським обладнанням
|15:45 28.11.2019
|Молдова
Прикордонники затримали чоловіка, що прямував до Республіки Молдова з окулярами та ручками з вмонтованими мінівідеокамерами.
Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"45-річний громадянин України, який прямував до Республіки Молдова, під час контролю намагався усіляко відволікти увагу правоохоронців. Поглиблений огляд його речей дав свій результат – у валізі чоловіка прикордонники знайшли дві пари окулярів та чотири ручки з вмонтованими мінівідеокамерами, а також відеокамеру для прихованого спостереження з комплектуючими елементами", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що, зі слів чоловіка, речі були придбані в Інтернеті, і він за винагороду мав транспортувати їх до Республіки Молдова.
Повідомляється, що кур’єра та технічні пристрої, що мають ознаки спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації, прикордонники передали представникам СБУ для встановлення усіх обставин справи.
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