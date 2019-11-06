Будапешт продовжить блокувати співпрацю України і НАТО - посол Угорщини

15:15 28.11.2019   Украина

Посол Угорщини Іштван Ійдярто заявив, що Будапешт продовжить блокувати проведення Ради Україна-НАТО.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю виданню УНІАН.

За його словами, дії Угорщини обумовлені українським законом про освіту, який "порушує права етнічних угорців".

"Хочу підкреслити, що Угорщина не блокує процес інтеграції України в НАТО. Ми блокуємо лише один форум, це політичний рівень - Рада Україна-НАТО. І будемо блокувати далі… Ми вважаємо НАТО не тільки військовою організацією. Якщо ти хочеш стати членом НАТО, у тебе повинні бути зобов’язання дотримуватися прав людини", - заявив Ійдярто.

 Посол ще раз наполіг, що дії Будапешта аж ніяк не заважають інтеграції України до НАТО. "Це не зовсім правильно, що НАТО не займається проблемами меншин. Оскільки, якщо виникає конфлікт, то НАТО не хоче встрявати, щоб сторони самі вирішили конфлікт. Це дуже важливий момент. Так, Україна раніше офіційно заявляла, що Угорщина блокує інтеграцію України в НАТО.

Та ще з тим соусом, що нібито в цьому є рука Москви. Але ж це не так", - додав посол Угорщини.

Довідка.

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Згідно з висновком Венеційської комісії від 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті закону "Про освіту". 14 лютого 2018 року Кабінет міністрів схвалив законопроект (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року. Проект закону перебуває на розгляді парламентських комітетів.

 



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