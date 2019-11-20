Прикордонники не пропустили в Україну російського актора через відвідування окупованого Криму
|15:01 28.11.2019
|Крым
Прикордонники 27 листопада в пункті пропуску "Бориспіль" не пропустили в Україну російського актора театру і кіно.
"Громадянин РФ прибув рейсом із Мінська. Під час бесіди росіянин повідомив, що у 2018 році в'їжджав на тимчасово окуповану територію АР Крим через закриті пункти пропуску", - повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що громадянин РФ є актором, а в Україну прибув для участі в кастингу одного із серіалів.
"Співробітники Держприкордонслужби відмовили громадянину РФ у перетині кордону, росіянину заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки", - додали у відомстві.
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