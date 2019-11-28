Зіткнення суден у Будапешті: українському капітану загрожує до 11 років в'язниці

14:45 28.11.2019   Украина

Угорські прокурори 28 листопада звинуватили українського капітана швейцарського круїзного лайнера, який в травні в Будапешті втаранив і потопив прогулянковий човен, у вчиненні неправомірних дій, що призвели до масових жертв, та у 35 випадках ненадання допомоги в катастрофі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Внаслідок аварії загинули 27 людей, всього на борту човна було 35 осіб. 25 загиблих були південнокорейцями. Угорці - капітан човна та член екіпажу - також загинули. Одного корейця досі не знайшли. Це було найбільше лихо на Дунаї за понад півстоліття.

Менше судно, "Русалка", обігнало круїзний корабель і мало право руху, коли намагалося пропливти під мостом, заявили прокурори. Тим не менше, капітан лайнера прискорився попри те, що невеликий човен був чітко в полі зору, а також був видимим на радарі.

"Капітан не приділив належної уваги. Він не зосередився на керуванні судном протягом декількох хвилин", - заявили прокурори, додавши, що капітан не дотримувався безпечної відстані і не посилав радіо- та звукові сигнали, необхідні під час обгону.

 

Після зіткнення "Русалка" повністю занурилася під воду протягом приблизно 30 секунд і затонула за кілька метрів від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. 

Поліція ідентифікувала капітана як 64-річного Юрія К. з Одеси. Його адвокати раніше заявляли, що він спустошений, але нічого поганого не зробив.

Прокурори заявили в четвер, що звинувачення проти капітана, якщо буде доведено вину, може призвести до ув'язнення від двох до 11 років.

 



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