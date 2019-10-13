До Одеського порту сьогодні зайшов корвет ВМС Франції F796 Commandant Birot.

Про це повідомляє пресслужба морського порту, передає Укрінформ.

"Корабель НАТО F796 Commandant Birot перебуває у Чорному морі з 22 листопада. За цей час відвідав порт Батумі в рамках військового співробітництва між Грузією і НАТО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це 28-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море в 2019 році. Раніше до Одеського порту заходили фрегати ВМС Франції "Лафейетт" і "Гепратт", тральщик "Каприкорн", а також розвідувальне судно A759 Dupuy Delom.

Програма візиту Commandant Birot до українського порту передбачає офіційні зустрічі з представниками ВМСУ за участю посла Франції в Україні Етьена де Понсена та інші заходи.

Французький військовий корабель перебуватиме в Одесі до 1 грудня.

Нагадаємо, легкий корвет F796 Commandant Birot введено до складу ВМС Франції в 1984 році. Його довжина - 80 м, ширина - 10 м, швидкість - 24 вузли, дальність плавання - 4500 миль, екіпаж - 90 осіб. Озброєння: 100-міліметрова корабельна універсальна артустановка 100 mm AA Mle 68; дві 20-мм гармати АА F2; чотири 12,7 мм кулемети; чотири торпедні апарати 550 mm L 5 mod 4; один ПЗРК SIMBAD; чотири ракети Exocet MM40.

Основні завдання - підтримка стратегічних підводних сил ВМС Франції і НАТО, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.