До Одеси прибув французький корвет Commandant Birot

14:01 28.11.2019   Украина

До Одеського порту сьогодні зайшов корвет ВМС Франції F796 Commandant Birot.

Про це повідомляє пресслужба морського порту, передає Укрінформ.

"Корабель НАТО F796 Commandant Birot перебуває у Чорному морі з 22 листопада. За цей час відвідав порт Батумі в рамках військового співробітництва між Грузією і НАТО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це 28-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море в 2019 році. Раніше до Одеського порту заходили фрегати ВМС Франції "Лафейетт" і "Гепратт", тральщик "Каприкорн", а також розвідувальне судно A759 Dupuy Delom.

Програма візиту Commandant Birot до українського порту передбачає офіційні зустрічі з представниками ВМСУ за участю посла Франції в Україні Етьена де Понсена та інші заходи.

Французький військовий корабель перебуватиме в Одесі до 1 грудня.

Нагадаємо, легкий корвет F796 Commandant Birot введено до складу ВМС Франції в 1984 році. Його довжина - 80 м, ширина - 10 м, швидкість - 24 вузли, дальність плавання - 4500 миль, екіпаж - 90 осіб. Озброєння: 100-міліметрова корабельна універсальна артустановка 100 mm AA Mle 68; дві 20-мм гармати АА F2; чотири 12,7 мм кулемети; чотири торпедні апарати 550 mm L 5 mod 4; один ПЗРК SIMBAD; чотири ракети Exocet MM40.

Основні завдання - підтримка стратегічних підводних сил ВМС Франції і НАТО, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 27.11.2019
В Греції стався потужний землетрус
15:00 27.11.2019
Греция и Италия будут сотрудничать в области энергетики
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 28.11.2019
Під парламентом Грузії сталися затримання і сутички з поліцією
18:30 27.11.2019
Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи
17:00 27.11.2019
Стало известно, когда восстановят авиасообщение между Россией и Грузией
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 28.11.2019
На кордоні з Молдовою затримали чоловіка зі шпигунським обладнанням
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
Всі новини країни
Россия Россия
16:41 28.11.2019
EUobserver: в ЄС побоюються нової газової кризи в Росії на тлі судів з Україною
16:21 28.11.2019
Макрон відмовився від пропозиції Путіна про ракети
11:45 28.11.2019
Макрон готовий піти на поступки Путіну в мораторії на розміщення ракет в Європі
19:45 27.11.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков отработали дозаправку в воздухе
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
Всі новини країни
Турция Турция
15:30 28.11.2019
Підхід НАТО до захисту Балтії має бути таким же, як і до захисту Туреччини - МЗС
21:10 27.11.2019
Столтенберг прокомментировал отказ Турции поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики
17:45 27.11.2019
Oе одна турецька авіакомпанія призупинила польоти в Одесу
09:15 27.11.2019
Анкара заявила про продовження військової операції в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
17:15 28.11.2019
Російські "представники" з окупованого Криму прибули на форум ООН з питань меншин
17:01 28.11.2019
Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав Севастополь "російським" - Україна протестує
16:01 28.11.2019
СЦКК не бачить загрози прямого вторгнення Росії
15:15 28.11.2019
Будапешт продовжить блокувати співпрацю України і НАТО - посол Угорщини
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд