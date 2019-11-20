Фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» знову етапують до Росії
|14:15 28.11.2019
|Крым
У порушення міжнародного гуманітарного права п’ятьох фігурантів другої сімферопольської справи «Хізб ут-Тахрір» етапували з Сімферопольського СЗО № 1 до Росії.
Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Карімов, Акім Бекіров, Іззет Абдуллаєв, Асан Янніков на цей час перебувають на пересилці в СІЗО №1 Краснодара, звідки їх буде доправлено до Ростова-на-Дону, повідомляє портал з прав людини в Криму.
Етапування фігурантів «справи кримських мусульман» у РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, що забороняє переміщення мешканців окупованих територій на територію країни-окупанта.
Нагадаємо, в середині вересня фігурантів другої сімферопольської справи «Хізб ут-Тахрір» привезли з Ростовської області в Крим для проведення слідчих дій, а також для проходження психологічної експертизи.
Співробітники ФСБ РФ 27 березня 2019 року вчинили в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів. Усього було затримано 24 особи, 23 з яких було незаконно вивезено до СІЗО міст Ростов-на-Дон, Таганрог і Шахти. Правозахисники вважають переслідування фігурантів цієї справи умотивованим за релігійною ознакою.
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