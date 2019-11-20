У порушення міжнародного гуманітарного права п’ятьох фігурантів другої сімферопольської справи «Хізб ут-Тахрір» етапували з Сімферопольського СЗО № 1 до Росії.

Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Карімов, Акім Бекіров, Іззет Абдуллаєв, Асан Янніков на цей час перебувають на пересилці в СІЗО №1 Краснодара, звідки їх буде доправлено до Ростова-на-Дону, повідомляє портал з прав людини в Криму.

Етапування фігурантів «справи кримських мусульман» у РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, що забороняє переміщення мешканців окупованих територій на територію країни-окупанта.

Нагадаємо, в середині вересня фігурантів другої сімферопольської справи «Хізб ут-Тахрір» привезли з Ростовської області в Крим для проведення слідчих дій, а також для проходження психологічної експертизи.

Співробітники ФСБ РФ 27 березня 2019 року вчинили в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів. Усього було затримано 24 особи, 23 з яких було незаконно вивезено до СІЗО міст Ростов-на-Дон, Таганрог і Шахти. Правозахисники вважають переслідування фігурантів цієї справи умотивованим за релігійною ознакою.