На завершення офіційного візиту Президента України з делегацією до Естонії та Литви Міністр оборони україни Андрій Загороднюк розповів про досягнуті домовленості зі співпраці: з Естонію — акцент зробили на сферу територіальної оборони, з Литвою — на кібербезпеку.

Про це Андрій Загороднюк розповів на своїй сторінці у Фейсбук, передає armyinform.

‒ Разом із Міністром оборони Естонії Юрі Луйком ми підписали Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони. По суті, ми нині в процесі розробки актуальної і сучасної Концепції територіальної оборони України, для чого вивчаємо всі кращі практики. І досвід створення Естонської Спілки Оборони тут буде неоціненний, ‒ розповів Андрій Загороднюк.

За його словами, Естонія бере участь у реформуванні ЗСУ, крім того, держава активно реабілітує наших поранених військовослужбовців: вже 160 наших воїнів пройшли там лікування.

Під час робочого візиту до Литви Міністр оборони України разом із Міністром охорони краю Литви Раймундасом Кароблісом підписали Декларацію про наміри співробітництва у сфері кібернетичної безпеки.

‒У фокусі документа ‒ наші спільні заходи реагування, якщо в країні (або на міжнародному рівні) стануться кіберінциденти. Крім того, наші країни прагнуть створити «єдине вікно» для обміну інформацією про кіберзагрози та розробити план спільних навчань, ‒ уточнив Андрій Загороднюк.

Як наголосив глава нашого оборонного відомства, із самого початку війни з Росією офіційний Вільнюс робив усе можливе для допомоги Україні – «їхні радники незамінні у трансформації структури ЗСУ, реформуванні/вибудові Сил спеціальних операцій, стратегічних комунікацій та сержантського складу. Їхні шпиталі провели реабілітацію 268 наших військовослужбовців і ветеранів, а військові ВНЗ вишколюють майже 90 наших воїнів».

Він також підкреслив, що під час візиту відбулося комплексне уточнення та перегляд планів спільної роботи з оборонними відомствами Литви та Естонії.