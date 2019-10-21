В Одесі навколо аварійного танкера Delfi встановили бони
|13:45 28.11.2019
|Украина
Навколо танкера Delfi, який перекинувся біля берегів Одеси, фахівці Адміністрації морських портів України (АМПУ) і Військово-морських сил України встановили бонове загородження.
Про це 27 листопада повідомила пресслужба АМКУ, передає Гордон.
"300 метрів бонів підвищеної плавучості закріплені на якорях і оточують судно, яке знаходиться поблизу одеського пляжу "Дельфін". Встановлене загородження дозволить попередити можливе поширення нафтопродуктів з аварійного танкера при розгерметизації окремих елементів його паливної системи чи спеціальних ємностей або якщо судно отримає додаткові пошкодження", – пояснили у пресслужбі.
В.о. начальника адміністрації Одеського морського порту Денис Карпов під час пресконференції запевнив, що, якщо станеться витік нафтопродуктів, його відразу локалізують і ліквідують, повідомляє "Громадське".
Він додав, що раніше встановити загородження навколо судна не вдавалося через шторм.
Карпов повідомив, що судновласник протягом трьох тижнів має підняти танкер, якщо він цього не зробить, Україна розв'язуватиме питання власними силами.
Увечері 20 листопада через негоду танкер зірвало з якоря. Його намагалися взяти на буксир, але через шторм цього зробити не вдалося. Delfi повільно дрейфував біля пляжу "Дельфін", поки не сів на мілину. Він перекинувся, судно затопило.
Троє моряків із танкера – громадяни України, їх евакуювали 22 листопада. За даними ЗМІ, танкер Delfi могли використовувати для контрабанди нафти.
Після корабельної аварії вміст нафтопродуктів у цій акваторії перевищував норму у 157 разів.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом аварії танкера Delfi.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/localnews/-v-odesi-navkolo-avarijnogo-tankera-delfi-vstanovili-boni-1460072.html
Ще на цю тему:
Створено комісію з розслідування аварії з танкером біля Одеси
Двоє моряків з одеського танкера залишаються в лікарні
Водолази "витягли" екіпаж викинутого на мілину танкера
Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину за кілометр від одеського берега, екіпаж евакуюватися відмовився
Под Николаевом сгорел пассажирский дизель-поезд
У Херсонській області назвали причину замору риби
На Херсонщині шукають винних у масовій загибелі риби у Дніпрі
В Одесі сталася пожежа в монастирі
На військовому аеродромі у Мелітополі затримали порушника