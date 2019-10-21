Навколо танкера Delfi, який перекинувся біля берегів Одеси, фахівці Адміністрації морських портів України (АМПУ) і Військово-морських сил України встановили бонове загородження.

Про це 27 листопада повідомила пресслужба АМКУ, передає Гордон.



"300 метрів бонів підвищеної плавучості закріплені на якорях і оточують судно, яке знаходиться поблизу одеського пляжу "Дельфін". Встановлене загородження дозволить попередити можливе поширення нафтопродуктів з аварійного танкера при розгерметизації окремих елементів його паливної системи чи спеціальних ємностей або якщо судно отримає додаткові пошкодження", – пояснили у пресслужбі.



В.о. начальника адміністрації Одеського морського порту Денис Карпов під час пресконференції запевнив, що, якщо станеться витік нафтопродуктів, його відразу локалізують і ліквідують, повідомляє "Громадське".



Він додав, що раніше встановити загородження навколо судна не вдавалося через шторм.



Карпов повідомив, що судновласник протягом трьох тижнів має підняти танкер, якщо він цього не зробить, Україна розв'язуватиме питання власними силами.



Увечері 20 листопада через негоду танкер зірвало з якоря. Його намагалися взяти на буксир, але через шторм цього зробити не вдалося. Delfi повільно дрейфував біля пляжу "Дельфін", поки не сів на мілину. Він перекинувся, судно затопило.



Троє моряків із танкера – громадяни України, їх евакуювали 22 листопада. За даними ЗМІ, танкер Delfi могли використовувати для контрабанди нафти.



Після корабельної аварії вміст нафтопродуктів у цій акваторії перевищував норму у 157 разів.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом аварії танкера Delfi.

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