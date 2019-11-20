Щодо кризи в_Азовському морі: В Таганрогській затоці Азовського моря розпочався сезон льодових проводок
|13:01 28.11.2019
|Крым
Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:
В Таганрогській затоці Азовського моря розпочався сезон льодових проводок, працюють 4 російських криголами: "Капитан Мошкин", "капитан Крутов", "Капитан Демидов", "Капитан Чудинов", повідомляє на своїй сторінці Facebook Андрій КЛИМЕНКО.
Рух дозволено лише караванам льодової проводки (позначені червоним на карті).
Тобто, рух суден з російським зерном з Ростову значно зменшиться (бо річки теж замерзли), а ми подивимось, як це позначиться на тривалості штучних затримок "бердянських" та "маріупольських" суден, в тому числі з українським зерном.
Ще на цю тему:
13:30 28.11.2019
Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму
Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму
12:15 28.11.2019
Право України щодо визначення частотного ресурсу на Донбасі і в Криму підтримали 38 країн
Право України щодо визначення частотного ресурсу на Донбасі і в Криму підтримали 38 країн
09:30 28.11.2019
Сайдік сподівається, що скоро відбудеться обмін полоненими
Сайдік сподівається, що скоро відбудеться обмін полоненими
08:45 28.11.2019
Компанія Apple на території Росії у своїх додатках стала відображати Крим і Севастополь "російською" територією
Компанія Apple на території Росії у своїх додатках стала відображати Крим і Севастополь "російською" територією
19:30 27.11.2019
Крымские ученые разрабатывают "биологическое оружие" для Уганды
Крымские ученые разрабатывают "биологическое оружие" для Уганды
16:28 27.11.2019
МЗС Литви прокоментувло “морську” заяву чотирьох країн
МЗС Литви прокоментувло “морську” заяву чотирьох країн
10:30 27.11.2019
Дела двух экс-депутатов из Крыма ушли в суд – прокуратура АРК
Дела двух экс-депутатов из Крыма ушли в суд – прокуратура АРК
20:30 26.11.2019
Чотири країни закликали Росію “розблокувати” Азовське море
Чотири країни закликали Росію “розблокувати” Азовське море
17:15 26.11.2019
Владимира Дудку и Алексея Бессарабова снова этапировали из Крыма
Владимира Дудку и Алексея Бессарабова снова этапировали из Крыма