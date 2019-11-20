Щодо кризи в_Азовському морі: В Таганрогській затоці Азовського моря розпочався сезон льодових проводок

13:01 28.11.2019   Крым

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:

В Таганрогській затоці Азовського моря розпочався сезон льодових проводок, працюють 4 російських криголами: "Капитан Мошкин", "капитан Крутов", "Капитан Демидов", "Капитан Чудинов", повідомляє на своїй сторінці Facebook  Андрій КЛИМЕНКО.

Рух дозволено лише караванам льодової проводки (позначені червоним на карті).

Тобто, рух суден з російським зерном з Ростову значно зменшиться (бо річки теж замерзли), а ми подивимось, як це позначиться на тривалості штучних затримок "бердянських" та "маріупольських" суден, в тому числі з українським зерном.



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