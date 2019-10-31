Загалом в Одеській області обмежена лоцманська проводка у чотирьох портах
|12:09 28.11.2019
|Украина
Загалом в Одеській області обмежена лоцманська проводка у чотирьох портах.
Сьогодні, 28 листопада, через густий туман у чотирьох портах Одещини ввели обмеження, повідомляє Depo.Одеса.
Так, за оперативною інформацією Адміністрації морський портів, лоцманська проводка обмежена у портах "Одеса", "Чорноморськ", "Рені" та "Південний", решта портів працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, в Одеському аеропорту тимчасово зупиняли польоти.
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