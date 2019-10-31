Загалом в Одеській області обмежена лоцманська проводка у чотирьох портах.

Сьогодні, 28 листопада, через густий туман у чотирьох портах Одещини ввели обмеження, повідомляє Depo.Одеса.

Так, за оперативною інформацією Адміністрації морський портів, лоцманська проводка обмежена у портах "Одеса", "Чорноморськ", "Рені" та "Південний", решта портів працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, в Одеському аеропорту тимчасово зупиняли польоти.