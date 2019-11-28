Український режисер Олег Сенцов у Страсбурзі за три дні дав сорок п'ять інтерв'ю.

Про це він написав у Facebook, повідомляє ZIK.

"Залишаючи Страсбург. Ці нескінченно щільні три дні, нарешті, закінчилися, хоча попереду чекають точно такі ж. Крім виступу на пленарному засіданні Європарламенту, було ще безліч зустрічей з депутатами, лідерами партій і зборів з їхніми фракціями. Президент європейського законодавчого органу і мер Страсбурга. Пресконференція і сорок п'ять інтерв'ю (кажуть, що це місцевий рекорд, але мене від усіх цих питань вже нудить)", - зазначив режисер.

Він підкреслив, що не скаржиться, а сприймає все це як якусь роботу, яку зобов'язаний робити.

"Говорити, говорити і говорити європейцям про Україну, російську агресію і наших полонених. Дуже хочеться вірити, що мене почули, але надіятися нам все одно краще на самих себе", - написав Сенцов.

Як повідомляли, у вівторок, 26 листопада, під час пленарного засідання законодавчого органу Євросоюзу в Страсбурзі колишньому політичному в'язню Кремля, українському режисерові Олегу Сенцову вручили премію Європарламенту імені Андрія Сахарова "За свободу думки", присуджену йому в минулому році.

Сенцов став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році, перебуваючи в ув'язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув'язнення 7 вересня цього року в результаті обміну утримуваними особами з Росією.

З 1988 року Європарламент присуджує премію "За свободу думки" імені Сахарова особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи.