Сенцов за три дні у Страсбурзі дав 45 інтерв'ю
|13:15 28.11.2019
|Крым
Український режисер Олег Сенцов у Страсбурзі за три дні дав сорок п'ять інтерв'ю.
Про це він написав у Facebook, повідомляє ZIK.
"Залишаючи Страсбург. Ці нескінченно щільні три дні, нарешті, закінчилися, хоча попереду чекають точно такі ж. Крім виступу на пленарному засіданні Європарламенту, було ще безліч зустрічей з депутатами, лідерами партій і зборів з їхніми фракціями. Президент європейського законодавчого органу і мер Страсбурга. Пресконференція і сорок п'ять інтерв'ю (кажуть, що це місцевий рекорд, але мене від усіх цих питань вже нудить)", - зазначив режисер.
Він підкреслив, що не скаржиться, а сприймає все це як якусь роботу, яку зобов'язаний робити.
"Говорити, говорити і говорити європейцям про Україну, російську агресію і наших полонених. Дуже хочеться вірити, що мене почули, але надіятися нам все одно краще на самих себе", - написав Сенцов.
Як повідомляли, у вівторок, 26 листопада, під час пленарного засідання законодавчого органу Євросоюзу в Страсбурзі колишньому політичному в'язню Кремля, українському режисерові Олегу Сенцову вручили премію Європарламенту імені Андрія Сахарова "За свободу думки", присуджену йому в минулому році.
Сенцов став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році, перебуваючи в ув'язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.
Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув'язнення 7 вересня цього року в результаті обміну утримуваними особами з Росією.
З 1988 року Європарламент присуджує премію "За свободу думки" імені Сахарова особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи.
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