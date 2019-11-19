Освободить Джемиля Гафарова: в Сети появилась петиция в поддержку тяжелобольного политзаключенного
|11:37 28.11.2019
|Крым
В Сети появилась петиция с требованием освободить тяжелобольного политзаключенного, фигуранта «дела о так называемом терроризме» Джемиля Гафарова, которого оккупанты незаконно удерживают в СИЗО в Симферополе.
Автор петиции, опубликованной на сайте Сhange.org, врач из Москвы Ольга Мазурова. Она просит всех неравнодушных присоединиться к ее требованию освободить Джемиля Гафарова из СИЗО по жизненно важным показаниям, передает ATR.
По состоянию на 10:10 28 ноября петицию подписали 727 человек.
«Мы требуем:
1. Осмотра Гафарова независимыми врачами;
2. Безотлагательно госпитализировать Джемиля Гафарова для независимого медицинского обследования, корректного подбора дальнейшей терапии и определения условий для ее проведения;
3. Принять решение о недопустимости по состоянию здоровья содержать Гафарова под стражей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 года №3», — говорится в сообщении.
Ранее адвокат тяжелобольного крымскотатарского политзаключенного, фигуранта «дела о так называемом терроризме» Джемиля Гафарова подал административный иск в отношении «начальника» СИЗО №1 Симферополя из-за игнорирования состояния здоровья его подзащитного.
Напомним, что крымскотатарскому политзаключенному Джемилю Гафарову, которого недавно этапировали из Ростова-на-Дону в СИЗО города Симферополь, оккупанты не передают необходимые лекарства. По данным адвоката, жизненно важные лекарственные препараты, необходимые Гафарову для снятия интоксикации организма и поддержания работы сердца, неоднократно передавались родственниками политзаключенного, однако «администрация» СИЗО не предоставляет их Гафарову.
В результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир». 28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар до 15 мая.
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