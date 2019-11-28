На тлі затримань і сутичок з поліцією триває 28 листопада чергова акція протесту біля парламенту Грузії в центрі Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Лідери опозиції, студенти та активісти різних громадських рухів зібралися перед початком засідання законодавчого органу, щоб коридором ганьби зустріти депутатів партії влади "Грузинська мрія".

До початку акції до урядового кварталу стягнули велику кількість поліцейських сил. Співробітники МВС перекрили вулицю Читадзе металевими парканами, щоб демонстранти не змогли підійти до входів до парламенту.

Скандуючи "ганьба" і "раби", учасники акції обхідними шляхами намагалися наблизитися до будь-якого з трьох входів.

Ситуація загострилася, коли активісти балончиками з фарбою почали писати на стіні парламенту свої слогани. Поліція намагалася перешкодити їм. Під час почалася сутички були затримані троє учасників протесту.

Активісти громадянського руху "Габеде" символічно перетнули кордон з доларів із зображенням лідера "Грузинської мрії", мільярдера Бідзіна Іванішвілі

Після цього демонстранти вирішили підійти до канцелярії уряду, розташованої близько за кілометр від парламенту. Там триває засідання кабінету міністрів.

Протести почалися в Грузії два тижні тому після того, як депутати партії "Грузинська мрія" не проголосували за поправки до конституції, що передбачають виборчу реформу. Тепер опозиція вимагає відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою, перехід на яку якраз і не підтримала партія влади.

Уже двічі МВС застосовувало спецназ і водомети для того, щоб відтіснити протестувальників від входів до парламенту - 18 і 25 листопада. В цілому під час розгону акцій в адміністративному порядку затримали понад 60 учасників протесту.