Завершено докову частину ремонту «Миколаєва»
|12:30 28.11.2019
|Украина
На судноремонтному підприємстві ТОВ «ПСК Сервіс» завершено докову частину ремонту корабля «Миколаїв» (BG57) Морської охорони ДПСУ.
Про це повідомляє Миколаїв – місто корабелів, передає Український мілітарний портал.
На цьому етапі відновлені пошкоджені ділянки зовнішньої обшивки, відремонтовано гвинто-стернову та дейдвудну системи тощо.
Корабель прибув на ремонт на початку жовтня, а попередній доковий ремонт корабель проходив у 2016 році.
Окрім «Миколаїв» (BG 57) на підприємстві ТОВ «ПСК Сервіс» цього року для ремонту зайдуть, або вже були відремонтовані, кораблі – «Григорій Куроп’ятников» (BG50), «Поділля» (BG 62), та «Павло Державін» (BG 63).
Загальні характеристики корабля «Миколаїв» (BG 57), пр. 205П, шифр «Тарантул»
Довжина: 39,80 метрів
Ширина: 7,91 метрів
Осадка: 1,96 метрів
Швидкість: 34-36 вузлів
Дальність плавання: 1500 (11.5 вуз), 800 (20 вуз), 500 (35 вуз) миль
Автономність: 10 діб
Озброєння: 2х2 30-мм АУ АК-230
Раніше доковий ремонт завершив корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников» (BG50), проект 1241.2, шифр «Молнія» та корабель Морської охорони ДПСУ «Поділля» (BG-62), проекту 205П, шифр «Тарантул». Також ще триває та не завершено докову частину ремонту корабля «Павло Державін» (BG63), який прибув на підприємство у середині жовтня.
Ще на цю тему:
На заводе "Океан" заложили две баржи, которые построят для заказчика из Нидерландов
Україна планує будувати корвети - Зеленський
Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана
Туреччина візьме участь в добудові корвету проєкту 58250
Миколаївське проєктно-конструкторське бюро бере участь у міжнародній суднобудівній кооперації / Фото
НАН відновлює дослідне судно
На херсонській верфі провели складну операцію з підготовки з’єднання корми з корпусом майбутнього танкера / Фото
Середній розвідувальний корабель буде добудовано в Одесі / Фото
Завод "Океан" построит две баржи для заказчика из Нидерландов
Азовський судноремонтний завод готовий будувати кораблі для флоту
Миколаївський проектний центр кораблебудування представив багатофункціональну платформу «Кайра-150» / Фото