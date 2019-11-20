У Криму російські силовики проводять обшук у проросійського активіста

12:01 28.11.2019   Крым

В окупованому Криму російські силовики проводять обшук у будинку проросійського громадського активіста Сергія Акімова.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на кримського блогера Олега Кочерова.

«Висунуто звинувачення за трьома статтями – екстремізм, тероризм, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Про це повідомив Сергій Акімов по телефону», – написав Кочеров у фейсбуці.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.

Акімов також відомий як «отаман кримського козацтва».

Сергій Акімов брав активну участь у подіях «кримської весни» 2014 року, нагороджений російськими медалями (в тому числі «За визволення Криму»). Однак у російських реаліях не зміг розвивати свій бізнес, а згодом був звільнений з роботи.

Неодноразово виходив на одиночні пікети і мітинги проти дій кримської влади.

Він активно критикує фактичну владу в Криму, в 2016 році був одним з активістів, які об’єднувалися в опозиційний рух в Криму. Був одним із організаторів мітингу «Обдурений Крим», за проведення якого деякий час провів у відділенні поліції.

У серпні Акімова викликали на «профілактичну бесіду» в російську поліцію.



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