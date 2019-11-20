У Криму російські силовики проводять обшук у проросійського активіста
|12:01 28.11.2019
|Крым
В окупованому Криму російські силовики проводять обшук у будинку проросійського громадського активіста Сергія Акімова.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на кримського блогера Олега Кочерова.
«Висунуто звинувачення за трьома статтями – екстремізм, тероризм, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Про це повідомив Сергій Акімов по телефону», – написав Кочеров у фейсбуці.
Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.
Акімов також відомий як «отаман кримського козацтва».
Сергій Акімов брав активну участь у подіях «кримської весни» 2014 року, нагороджений російськими медалями (в тому числі «За визволення Криму»). Однак у російських реаліях не зміг розвивати свій бізнес, а згодом був звільнений з роботи.
Неодноразово виходив на одиночні пікети і мітинги проти дій кримської влади.
Він активно критикує фактичну владу в Криму, в 2016 році був одним з активістів, які об’єднувалися в опозиційний рух в Криму. Був одним із організаторів мітингу «Обдурений Крим», за проведення якого деякий час провів у відділенні поліції.
У серпні Акімова викликали на «профілактичну бесіду» в російську поліцію.
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