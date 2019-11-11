Франція готова “ретельно вивчити” пропозицію Росії ввести мораторій на розміщення в Європі ракет середньої і меншої дальності.

Це випливає з листа французького президента Еммануеля Макрона його російському колезі Володимиру Путіну, пише газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передає УНН із посиланням на DW.

Зокрема, Макрон пропонує обговорити це питання в двосторонньому і багатосторонньому форматах. Для цього необхідні взаємні заходи перевірки що “заслуговують на довіру”, акцентував увагу президент Франції. FAZ підкреслює, що ця ініціатива Макрона йде врозріз з політикою НАТО і вже “вдруге протягом короткого часу ставить під сумнів згоду всередині Північноатлантичного альянсу”.

В середині вересня Володимир Путін направив країнам-учасницям НАТО листи з пропозицією ввести мораторій на розміщення ракет середньої і меншої дальності. В кінці того ж місяця Північноатлантичний альянс відкинув пропозицію Москви як “не заслуговує на довіру”.

РФ вже розмістила на своїй території ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), заявили в НАТО. Перед переговорами Росії необхідно знищити ракети 9М729 таким чином, щоб це можна було перевірити, зазначили в альянсі.

США і Россия 2 серпня завершили вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Приводом для припинення дії угоди стали розробка Росією ракети 9М729, здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Вашингтоні і Північноатлантичному альянсі вважають, що Москва тим самим порушила договір. Росія визнає наявність ракети, але стверджує, що та не порушує ДРСМД.

Цей договір був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти мети протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відобразити його.

Нагадаємо, у жовтні країни-союзники по НАТО проводили навчання з ядерною зброєю.