Катарская QTerminals интересуется концессией госстивидора «Ольвия»

11:30 28.11.2019   Украина

Специалисты консалтинговой компании Roland Berger, консультирующей компанию QTerminals (Катар), в среду посетили специализированный морской порт «Ольвия» оценки проекта концессии имущества ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия».

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

Пресс-служба напомнила, что представители катарской QTerminals уже осматривали мощности госстивидора «Ольвия» в сентябре 2018 года. И теперь, с целью принятия решения о подаче предложения на участие в конкурсе, консультанты компании подробнее проанализировали состояние и потенциал порта.

Руководство ГП «Стивидорная компания «Ольвия» и Администрация морского порта «Ольвия» провели продуктивную беседу с представителями потенциального инвестора, рассказали о территориальных, логистических преимуществах порта и обсудили детали концессионного договора.

QTerminals — управляющая терминалами компания, совместно создана Mwani Qatar (51% акций) и Milaha (49% акций) для предоставления контейнерных, генеральных грузов, Ro-Ro, животноводства для мировой торговли. QTerminals отвечает за обеспечение импорта и экспорта Катара, его морских торговых потоков и стимулирования экономического роста на местном и региональном уровнях.

Компания Roland Berger, основанная в 1967 году, остается единственной ведущей международной консалтинговой фирмой европейского происхождения.

Прием заявок на участие в конкурсе на концессию имущества ГП «СК «Ольвия» начался 18 октября 2019 года, на концессию имущества ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) — 8 октября. Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов на концессию имущества ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» и соответствующего имущества ГП «АМПУ» 12 сентября.

ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» являются площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли. Пилотные проекты утверждены Мининфраструктуры 23 июня 2016 года. ТЭО пилотных проектов разработаны консорциумом международных консультантов, сформированным ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы.

Заинтересованность в концессии госстивидоров «Ольвия» и ХМТП проявляют более 40 компаний из 12 стран.



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