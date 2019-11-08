Без контракту російський газ на українській території буде вважатися нічиїм

10:45 28.11.2019   Украина

Якщо російський газ буде надходити на територію України без документального оформлення, то "Нафтогаз" не може і не буде перекривати вентилі, припиняючи потік газу.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає РБК-Україна.

За його словами, це офіційна позиція українського законодавства.

"Якщо газ буде надходити на територію України без документального оформлення, то ми не можемо і не будемо перекривати вентилі, припиняючи потік газу. Але при цьому українське законодавство не буде дозволяти оператору газотранспортної системи випускати цей газ кудись без документального оформлення", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що газ, який буде закачуватися до підземних сховищ газу як газ невизначеного власника".

"Ми будемо чекати документального оформлення, тільки після цього оператор зможе направити цей газ туди, куди власник з відповідними документами скаже цей газ направити", - сказав виконавчий директор НАК.

Водночас він заявив, що такою дією Україна покаже, що ніколи не крала газ.

"Ми говоримо про те, що якщо буде заходити газ без документального оформлення, тобто незрозуміло чий, то Україна замість того, щоб цей газ спожити або комусь віддати, буде його надійно зберігати. Весь, цілком. Україна не буде красти, забирати, споживати, нічого з ним робити не буде, а буде його зберігати доти, доки власник не прийде з документами", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, газове питання обговорювалося під час телефонної розмови президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна 25 грудня. Як зазначив Зеленський, потрібно домовитися про новий довгостроковому газовий контракт, оскільки це питання енергетичної безпеки всієї Європи.

Як заявив російський президент Володимир Путін, його розмова з президентом України Володимиром Зеленським в основному стосувалася газового контракту.



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