Євросоюз повинен підтримати економічну інтеграцію країн, які уклали угоди про асоціацію - Україну Грузію і Молдову, - та розробити на цій основі якісну нову стратегію Східного партнерства.

Таку думку у Страсбурзі під час слухань щодо програми Східного партнерства висловив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо зосередитися на стимулах для партнерів у продовженні розвитку демократії та незалежного судочинства. Якщо ми хочемо скористатися максимальною динамікою й енергією Східного партнерства, ми мусимо розробити якісно інакший підхід. Одна з ідей – «Стратегія Тріо 2030», яка передбачає цілеспрямовану роботу з Україною, Грузією і Молдовою», - розповів Макалістер.

Він зауважив, що ЄС надає активну підтримку країнам Східного партнерства й очікує від партнерів серйозних зусиль у внутрішніх перетвореннях.

«Східне партнерство є частиною довгострокової стратегії, яка спрямована на стримування дій Росії. Завдяки йому ми можемо показати, що позитивні зміни є можливими. Ми працюватимемо з новою Єврокомісією для досягнення наших цілей, які ми маємо визначити до наступного саміту Східного партнерства», - додав політик.

Як повідомлялося раніше, у рамках розвитку концепції Східного партнерства група литовських депутатів у Європарламенті запропонувала ініціативу під назвою «Стратегія Тріо 2030», яка передбачає посилене співробітництво з країнами, які мають з ЄС угоди про асоціацію, - Україною, Грузією і Молдовою.

Ініціатива передбачає надання цим країнам перспективи членства в ЄС, яка буде чітко зумовлена успіхами в економічних реформах, соціальних перетвореннях та у демократичному розвитку.