Міноборони Росії запропонувало збільшити на 10% зарплати контрактників, які несуть військову службу в окупованому Криму, «в зв'язку з погіршенням кліматичних умов і загостренням екологічної обстановки в місцях дислокації військових частин».



У проєкті постанови російського уряду пропонується доплачувати контрактникам як тим, хто несе службу в районах Крайньої Півночі РФ, передає Главком.



На думку міноборони Росії, окупований Крим потрібно віднести до «пустельних і безводних місцевостей», оскільки з 2014 року на півострові спостерігається нестача прісної води.



Відомство пов'язує це з тим, що в квітні 2014 року Україна припинила подачу води з річки Дніпро в Крим.



Як повідомлялось у листопаді, в окупованому Криму через пересихання річок загострилася проблема із водопостачанням.



Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав «навіть гіпотетично не думати» про відновлення поставок води і світла в анексований Росією Крим.



Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.