Росія визнала: вона перетворила окупований Крим у пустелю
|08:15 28.11.2019
|Крым
Міноборони Росії запропонувало збільшити на 10% зарплати контрактників, які несуть військову службу в окупованому Криму, «в зв'язку з погіршенням кліматичних умов і загостренням екологічної обстановки в місцях дислокації військових частин».
У проєкті постанови російського уряду пропонується доплачувати контрактникам як тим, хто несе службу в районах Крайньої Півночі РФ, передає Главком.
На думку міноборони Росії, окупований Крим потрібно віднести до «пустельних і безводних місцевостей», оскільки з 2014 року на півострові спостерігається нестача прісної води.
Відомство пов'язує це з тим, що в квітні 2014 року Україна припинила подачу води з річки Дніпро в Крим.
Як повідомлялось у листопаді, в окупованому Криму через пересихання річок загострилася проблема із водопостачанням.
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав «навіть гіпотетично не думати» про відновлення поставок води і світла в анексований Росією Крим.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
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