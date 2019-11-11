США висловили підтримку Україні перед "нормандським самітом"

10:15 28.11.2019   Украина

Офіційний Вашингтон висловив цілковиту підтримку мирним ініціативам Києва перед запланованим на грудень самітом у "нормандському форматі".

Про це заявила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України напередодні саміту в "нормандському форматі", запланованого на 9 грудня за участі України, Франції, Німеччини й Росії - першого з 2016 року", - наголосила представниця Держдепу.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати віддані співпраці із союзниками й партнерами задля збереження тиску на Росію з метою змусити її виконувати зобов'язання за Мінськими угодами.

Як зазначила Ортагус, повернення Києву контролю над усім Донбасом могло би стати початком "повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води".

У Держдепі також позитивно оцінили останні зусилля Президента України, назвавши їх "важливими кроками до миру та реформ". Як уточнили у Вашингтоні, йдеться про дипломатичну роботу щодо просування мирного процесу на Донбасі, а також про посилення верховенства права, оздоровлення інвестиційного клімату, впорядкування оборонного сектору України.

"США вітають Україну, яка запровадила реформи, необхідні для її довгострокової безпеки й процвітання. Сполучені Штати стоять разом з Україною, яка просувається вперед до мирних переговорів",- підкреслила речниця Державного департаменту.



Ще на цю тему:

20:15 26.11.2019
Нещодавно до України вперше поставили американський скраплений газ — Коболєв
09:01 26.11.2019
У Білому домі намагалися знайти обґрунтування заморожування допомоги Україні - ЗМІ
16:00 25.11.2019
Трамп повідомив про відставку голови Військово-морських сил США
13:30 22.11.2019
Україна отримає решту військової допомоги США протягом кількох тижнів
08:15 21.11.2019
Не лише зброя: Помпео запевнив, що США продовжать допомагати Україні
13:30 20.11.2019
Судно з американським скрапленим газом для України прибуло до терміналу в Польщі – посольство
10:15 20.11.2019
Сенатори звернулися з листом до Пентагону щодо військової допомоги Україні
20:37 14.11.2019
Американські ВМС заявляють, що не скасовували навчань у Чорному морі
12:15 14.11.2019
У Пентагоні не будуть розслідувати затримку військової допомоги для України - ЗМІ
10:01 12.11.2019
Помічник Волкера розповів Конгресу про скасовані навчання ВМС США в Чорному морі
08:30 12.11.2019
Помпео: США дали Україні зброю, щоб оборонятися від Росії
12:45 11.11.2019
У Трампа зробили важливу заяву про військову допомогу Україні
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 27.11.2019
В Греції стався потужний землетрус
15:00 27.11.2019
Греция и Италия будут сотрудничать в области энергетики
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 28.11.2019
Під парламентом Грузії сталися затримання і сутички з поліцією
18:30 27.11.2019
Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи
17:00 27.11.2019
Стало известно, когда восстановят авиасообщение между Россией и Грузией
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
Всі новини країни
Россия Россия
11:45 28.11.2019
Макрон готовий піти на поступки Путіну в мораторії на розміщення ракет в Європі
19:45 27.11.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков отработали дозаправку в воздухе
19:15 27.11.2019
Российский авиационный завод сокращает персонал из-за санкций Украины
18:45 27.11.2019
В США закликають ввести санкції проти бійців "Вагнера"
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
Всі новини країни
Турция Турция
21:10 27.11.2019
Столтенберг прокомментировал отказ Турции поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики
17:45 27.11.2019
Oе одна турецька авіакомпанія призупинила польоти в Одесу
09:15 27.11.2019
Анкара заявила про продовження військової операції в Сирії
19:45 26.11.2019
ЗМІ: Туреччина блокує новий план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію й Польщу
Всі новини країни
Украина Украина
13:15 28.11.2019
Сенцов за три дні у Страсбурзі дав 45 інтерв'ю
13:01 28.11.2019
Щодо кризи в_Азовському морі: В Таганрогській затоці Азовського моря розпочався сезон льодових проводок
12:30 28.11.2019
Завершено докову частину ремонту «Миколаєва»
12:15 28.11.2019
Право України щодо визначення частотного ресурсу на Донбасі і в Криму підтримали 38 країн
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд