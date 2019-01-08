До Одеси завітав британський Airbus A400M

09:45 28.11.2019   Украина

До Одеси прибув військово-транспортний літак Airbus A400M Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії.

Про це повідомляє Думская, передає Український мілітарний портал.

Мета візиту – забрати водолазів Королівського Військово-морського флоту, котрі працювали разом з колегами з ВМС ЗС України, а також обладнання.

Аналогічний літак прилітав до Одеси минулого тижня.

Airbus A400M — чотиримоторний турбогвинтовий військовий транспортний літак, що розробляється Airbus Military.

Угода про створення єдиного європейського військово-транспортного літака була підписана в 1982 році, але через розбіжності між компаніями та країнами-учасницями проекту він був відкладений.

У 2003 році Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, Туреччина, Бельгія та Люксембург підписали спільну угоду про закупівлю в компанії EADS 212 літаків А400М.

Пізніше Італія вийшла з проекту, і кількість замовлених літаків скоротилося до 180.

Перший екземпляр А400М було продемонстровано 26 червня 2008 року в місті Севілья.



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