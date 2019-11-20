Представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з Донбасу Мартін Сайдік сподівається, що між сторонами конфлікту у найближчому майбутньому відбудеться обмін полоненими.

Про це УНН повідомляє з посиланням на агентство БелТА.

“Відповідаючи на питання про результати дискусії щодо обміну полоненими, Мартін Сайдік зазначив, що ведеться дуже серйозна робота”, — йдеться в повідомленні.

Також, Сайдік переконаний, що сторони хочуть обміну.

“Сподіваюся, що він відбудеться в найближчому майбутньому”, — сказав він.

Нагадаємо, Україна виконала домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, яких було досягнуто у жовтні 2016 року.