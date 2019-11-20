Сайдік сподівається, що скоро відбудеться обмін полоненими
|09:30 28.11.2019
|Крым
Представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з Донбасу Мартін Сайдік сподівається, що між сторонами конфлікту у найближчому майбутньому відбудеться обмін полоненими.
Про це УНН повідомляє з посиланням на агентство БелТА.
“Відповідаючи на питання про результати дискусії щодо обміну полоненими, Мартін Сайдік зазначив, що ведеться дуже серйозна робота”, — йдеться в повідомленні.
Також, Сайдік переконаний, що сторони хочуть обміну.
“Сподіваюся, що він відбудеться в найближчому майбутньому”, — сказав він.
Нагадаємо, Україна виконала домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, яких було досягнуто у жовтні 2016 року.
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