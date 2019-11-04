Україна запровадила санкції щодо РФ: подробиці

09:01 28.11.2019   Украина

 Уряд під час засідання запровадив санкції проти тих, хто руйнує об’єкти культурної спадщини на території АР Крим та м. Севастополь, здійснює там теле- та радіомовлення, а також постачає матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

Загалом йдеться про понад 100 юридичних осіб, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМУ.

"Санкції запроваджуються до юридичних осіб, що забезпечують незаконну діяльність окупаційної адміністрації РФ та юридичних осіб, які залучені до проведення незаконних пошукових робіт на об’єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Це 39 юридичних осіб, зареєстрованих на території РФ, та 22 юридичні особи, зареєстровані на території АР Крим та м. Севастополь за російським законодавством", - зазначено у повідомленні.

Крім того, за даними уряду, санкції запроваджено і щодо юридичних осіб, які незаконно здійснюють мовлення на захоплених радіочастотах на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Це 19 юридичних осіб, зареєстрованих на території РФ, та 15 юридичних осіб, зареєстрованих на території АР Крим та м. Севастополь за російським законодавством.

Також санкції застосовуються до юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, які незаконно розташовані на тимчасово окупованій території України. Це 33 юридичні особи, зареєстровані на території РФ, та 3 юридичні особи, зареєстровані на території АР Крим та м. Севастополь за російським законодавством.

У Кабміні відзначили, що запровадження санкцій до юридичних осіб унеможливить ведення ними економічної діяльності на території України. Крім того, партнери зможуть також ініціювати запровадження санкцій щодо визначених юридичних осіб в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки.

Раніше Зеленський повідомив, до якого часу мають діяти санкції проти РФ.



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