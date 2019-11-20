Україна в ОБСЄ: Збитків на повернених Росією кораблях - більш як на 55 мільйонів

08:30 28.11.2019   Крым

За попередньою оцінкою, сума збитків на повернутих Росією чотирьох кораблях ВМС ЗСУ становить щонайменше 55,5 млн грн.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ 27 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З огляду на технічний стан озброєння та кораблів загалом, їх не можна використовувати за призначенням. Наразі робота комплексної комісії ВМС ЗСУ триває, оскільки наявні великі збитки. Згідно з попереднім оглядом, сума збитків на кораблях становить щонайменше 55,5 млн гривень (приблизно 2 млн 100 тис. євро)", - заявив дипломат, розповідаючи про технічний стан повернутих Росією кораблів, які були захоплені у листопаді 2018 року.

За його словами, точну суму завданої шкоди можна буде встановити лише після завершення комплексного розслідування із залученням представників галузі, в тому числі, після огляду кораблів на заводі.

Поруч з цим, Лоссовський наголосив, що Російська Федерація не виконує наказ Міжнародного Трибуналу з морського права (ITLOS), який зобов’язав Росію негайно звільнити захоплені біля Керченської протоки військові кораблі ВМСУ, а також безумовно звільнити 24 захоплених українських моряків.

"Росія продовжує не виконувати наказ Міжнародного Трибуналу з морського права. Вона заперечує імунітет українських військовослужбовців та переслідує їх у судовому порядку через дії, здійснені ними на борту українських військових кораблів. Так само із кораблями – Росія звільнила їх, однак перед цим, в порушення наказу ITLOS, конфіскувала на них озброєння, засоби зв’язку, документи та матеріальні засоби", - заявив дипломат.

Як повідомлялося, під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ 27 листопада у Відні українська делегація детально поінформувала присутніх іноземних дипломатів щодо технічного стану повернутих Росією кораблів ВМС ЗСУ.

Зокрема, було повідомлено, що майже все озброєння на кораблях або відсутнє (стрілецька зброя та боєприпаси, засоби зв’язку, матеріальні засоби), або розукомплектовано (морські засоби навігації, ракетно-артилерійське озброєння) та приведено у непрацездатний стан. Крім того, на повернутих кораблях відсутнє навігаційне обладнання, особиста зброя та боєприпаси, засоби зв’язку та спостереження (за винятком окремих одиниць застарілого обладнання), засоби РХБ захисту, електромеханічне обладнання та інше майно.

"Навіть туалетні насоси, системи дренажу в туалетних баках, окремі елементи фекальної системи, бойлери, більшість плафонів, розеток та ламп були демонтовані", - зазначив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Він підкреслив, що "на всіх кораблях присутні ознаки мародерства (особливо на буксирі "Яни Капу") та демонтажу озброєння та військового обладнання".

У ході перевірки стану кораблів на малому броньованому артилерійському катері "Бердянськ" та рейдовому буксирі "Яни Капу" також було виявлено численні пошкодження поверхні корпусів.



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