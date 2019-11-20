Посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

Про це йдеться в повідомленні українського посольства у Facebook, передає УНІАН.

"Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple з закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сказано, що українські дипломати також звернули увагу Державного департаменту та інших компетентних відомств США на ситуацію, що склалася.

Раніше стало відомо, що компанія Apple на території Росії у своїх додатках стала відображати Крим і Севастополь "російською" територією.

Зокрема, в Москві анексовані Севастополь, Сімферополь, Керч відображаються як територія РФ. У травні цього року Apple не відображала територіальну приналежність міст Криму у своїх додатках як з материкової України, так і з півострова.



