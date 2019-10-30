Столтенберг прокомментировал отказ Турции поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики

21:10 27.11.2019   Турция

НАТО обладает волей и возможностями для защиты всех своих союзников. 

Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя сообщения в СМИ о том, что турецкие власти отказываются поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от российской угрозы до тех пор, пока организация не предоставит Анкаре политическую поддержку в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии, пишет ТАСС.

"У нас есть не только планы, но и воля и возможности защищать всех наших союзников", - сказал он, подчеркнув при этом, что не намерен углубляться сейчас "во внутренние дискуссии НАТО".

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе сообщило, что турецкие власти отказываются поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от "российской угрозы" до тех пор, пока Североатлантический альянс не предоставит Анкаре политическую поддержку в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии. По их данным, Анкара отдала распоряжение представителю страны при организации не подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России, а также в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. Как отмечает агентство, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием данного плана.

По словам другого источника, подобные действия со стороны Анкары можно считать "разрушающими", в то время как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о "смерти мозга" организации.

План по защите стран Прибалтики и Польши от действий России, который был составлен в связи с аннексией Крыма Россией в 2014 году, не имеет прямого отношения к политике Турции в Сирии, однако поднимает вопросы относительно защиты границ стран - членов НАТО, указывает агентство. Решение о его принятии должно быть озвучено на саммите альянса, который состоится в Лондоне 3-4 декабря, и члены НАТО надеются на достижение компромисса с Анкарой по этому вопросу в связи с необходимостью одобрения обновленной стратегии по обеспечению альянсом защиты самой Турции.

Турецкая делегация в НАТО, а также министерство обороны и иностранных дел Турции пока никак не прокомментировали агентству поступившую информацию. В свою очередь представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя позицию Турции по противодействию плану организации по защите Прибалтики и Польши, заявила, что позиция Североатлантического альянса "по обеспечению безопасности и защиты всех союзников остается неизменной".



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