АМПУ з 1 січня знизить вартість перепусток у порти

21:00 27.11.2019   Украина

З 1 січня 2020 року в морських портах України почнуть діяти нові, в кілька разів нижчі, граничні тарифи на оформлення перепусток для представників бізнесу та автотранспорту. 

Про це повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пишуть Порти України.

Як повідомляється, у новій системі розрахунку вільних тарифів, яка включає до собівартості перепусток лише витрати, пов'язані з процесом їх виготовлення, належним чином розподілені непрямі витрати і норматив рентабельності. Це дозволить знизити вартість перепусток до портів у 2-5 разів. Наприклад, отримання постійної перепустки для вантажного автомобіля на територію Одеського і Білгород-Дністровського портів стане дешевшим в 3,5 разу, до Миколаївського - удвічі, до Чорноморська - в 1,5 разу.

«Адміністрація морських портів України вирішила запровадити єдині правила для формування вартості перепусток в усіх портах. З наступного року в більшості портів тарифи будуть зменшені: у деяких випадках в п'ять разів. При цьому вартість перепусток, яка зараз нижча від запропонованих граничних тарифів, збільшуватися не буде», - зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Також у 2020 році морські агенти отримають можливість вибирати між двома варіантами договорів про взаємодію сторін при агентуванні суден.



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